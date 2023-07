4 Die Feuerwehr rückte am Montagmorgen zu Löscharbeiten ins Siebenmühlental aus. Foto: Andreas Rosar

Die Eselsmühle im Siebenmühlental steht am Montagmorgen in Flammen. Die Feuerwehr rückt aus, Bilder kursieren in sozialen Medien. Das Ausmaß des Schadens ist noch unklar.















Link kopiert

Am Montagmorgen ist es zu einem Brand im Siebenmühlental gekommen: Die berühmte Eselsmühle stand in Flammen. In sozialen Netzwerken gingen bereits in den Morgenstunden Bilder herum, die das Bauwerk in Flammen zeigen. Die Polizei bestätigte unserer Redaktion den Vorfall, die Feuerwehr sei bereits mit Nachlöscharbeiten beschäftigt (Stand: 8.15 Uhr). Details zur Brandursache, dem genauen Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers, Schadenshöhe oder möglichen Verletzten waren zunächst nicht zu erfahren. Etwas später wurde bekannt: Der Sachschaden ist hoch, weder Menschen noch Tiere wurden bei dem Feuer verletzt.

Beliebtes Ausflugsziel

Die Eselsmühle befindet sich im Siebenmühlental in Leinfelden-Echterdingen und gilt als beliebtes Ausflugsziel in der gesamten Region Stuttgart.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.