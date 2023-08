1 Die Scheune auf dem Hofgut Bodelshofen ist fast komplett niedergebrannt. Foto: Ines Rudel

Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Feuer auf dem Wendlinger Reiterhof übernommen. Neue Erkenntnisse gibt es nach Angaben der Polizei aber noch nicht.















Vor mehr als zwei Wochen hat ein Großbrand auf dem Hofgut Bodelshofen in Wendlingen Bewohner, Beschäftigte und die Feuerwehr in Atem gehalten. Die denkmalgeschützte Scheune auf dem Reiterhof war an einem Sonntagabend Mitte August in Flammen aufgegangen und musste von einem Großaufgebot an Einsatzkräften gelöscht werden. Bis heute ist unklar, was der Auslöser für das Feuer war.