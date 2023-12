Festtage ohne eigene Familie: Wie Künstler in Stuttgart fern der Heimat Weihnachten feiern

Schwäbischer Comedy-Star schwer erkrankt Wie geht es Petra Binder von Dui do on de Sell?

Die Fans sind in Sorge um Petra Binder, die schwer erkrankt ist und seit zwei Monaten nicht mehr mit Dui do on de Sell auftreten kann. „Ich bin auf dem Weg der Besserung“, sagt sie unserer Redaktion. Ihr größter Wunsch ist die Rückkehr auf die Bühne.