Festnahme in Stuttgart: Auf Schulhof zugestochen: Polizei fasst Verdächtigen

Ein 16-Jähriger sitzt seit Donnerstag in Haft. Er wird verdächtigt, drei Tage vor Weihnachten einen Gleichaltrigen auf dem Schulhof der Grundschule Hofen mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt zu haben. Elf Tage nach der Tat hat die Polizei am Mittwoch den Tatverdächtigen und zwei mutmaßliche Beteiligte ermitteln können. Die beiden anderen – eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger – blieben auf freiem Fuß.

Der Tatverdächtige soll am 21. Dezember auf dem Schulhof an der Walchenseestraße zusammen mit einer Freundin und einem Freund gewesen sein. Es seien dort noch mehrere Jugendliche gewesen. Auf dem Schulhof kam es zu einem Streit zwischen dem später verletzten 16-Jährigen und dem Tatverdächtigen und seinen Freunden. Dabei soll, so der aktuelle Stand der Ermittlungen der Polizei, der nun in Haft sitzende Jugendliche mit einem spitzen Gegenstand zugestochen und den Kontrahenten schwer verletzt haben. Ob er mit einem Messer oder etwas anderem zustach, ist noch nicht bekannt. Zur Festnahme kam es ebenfalls wieder auf dem Schulhof, wo die Polizei den Tatverdächtigen am Donnerstag gegen 13 Uhr erwischte. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, der am Donnerstag in Vollzug gesetzt wurde. Der 16-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.