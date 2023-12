Festnahme in Nürtingen: 36-Jähriger verletzt zwei Polizisten

1 Die Polizisten nahmen den Mann in einem Geschäft in der Plochinger Straße fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Ein 36-Jähriger hat sich am Mittwochvormittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) heftigen Widerstand gegen seine Festnahme geleistet. Er verletzte zwei Beamte.











Während eines Einsatzes in einem Geschäft in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurden am Mittwoch zwei Polizisten verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers bemerkte die Streifenwagenbesatzung gegen 10.30 Uhr einen 36-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl bestand, in einem Laden in der Plochinger Straße.

Als die Polizisten den Mann festnehmen wollten, wehrte dieser sich heftig. Es kam zu einem Gerangel, während die Beamten den Mann zu Boden brachten. Dabei stürzte auch ein Regal um. Die beiden 44 und 41 Jahre alten Polizisten wurden bei der Festnahme leicht verletzt, der Ältere musste ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden, konnte seinen Dienst aber ebenso wie sein Kollege fortsetzen. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.