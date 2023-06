Ebershaldenfriedhof in Esslingen Steine erzählen Stadtgeschichte

Die Gräber auf dem Ebershaldenfriedhof in Esslingen sind teilweise 170 Jahre alt und aufwendig gestaltet. Ein Projektteam dokumentiert die Grabstellen und will der Öffentlichkeit so die Stadtgeschichte näher bringen und Friedhofskultur erhalten.