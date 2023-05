Wie die Stuttgarter in Zukunft heizen

1 Blick unter dem Leibfriedschen Garten im Rosensteinpark: Hier verlaufen Fernwärme-Rohre. Foto: Archiv 7aktuell.de/Simon Adomat

Unter so mancher Straße in Stuttgart befinden sich bereits Leitungen für Fernwärme. Damit möglichst viele Häuser auch an das Netz angeschlossen werden, winkt die Stadt mit einer Belohnung.















Wie die Stuttgarter in Zukunft heizen, ist derzeit noch nicht klar. Diese Zukunft beginnt genau genommen im nächsten Jahr. Denn die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, dass vom 1. Januar 2024 an keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden sollen. Geht eine Heizung kaputt, muss sich die neue von 2024 an zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien speisen.