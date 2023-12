Fernwärme in Deizisau: Warm-up zur Wärmewende

1 Bürgermeister Thomas Matrohs im Keller der Sporthalle, wo die Fernwärme aus Altbach ankommt. Sie beheizt die Sport-, die Gemeinde- und die Übungshalle. Foto: /Andreas Kaier

Deizisau will mit einer Bürgerumfrage das Potenzial für den Ausbau der Fernwärme ausloten. Die EnBW zeigt sich gesprächsbereit.











Anfang nächster Woche bekommen alle Eigentümer von Gebäuden und Wohnungen in Deizisau Post von ihrem Bürgermeister. In dem Schreiben – insgesamt werden rund 1800 dieser Briefe auf die Reise gehen – werden alle dazu aufgefordert, sich an einer Bürgerumfrage der Gemeinde zu beteiligen. Thomas Matrohs will vor allem wissen, wer Interesse am Ausbau des Fernwärmenetzes hat, über das bereits heute schon vom Kraftwerk Altbach aus rund 30 Prozent aller Liegenschaften im Ort mit Wärmeenergie versorgt werden. In vielen Straßenzügen liegen bereits entsprechende Leitungen.