Gerätetauchen im Kreis Esslingen – das geht. Das Tauchsportcenter in Denkendorf bietet Kurse an, auch solche für Menschen, die noch nicht ganz sicher sind, ob sie sich in dieses Hobby vertiefen wollen.















Es ist die Schwerelosigkeit. Nicht nur, aber vor allem. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sie zu erreichen. Ins All – das ist aber wenigen Raumfahrern und Milliardären vorbehalten und für den Rest der Menschheit unerreichbar. Unter Wasser – ist einfacher als manch einer denkt. Zum Beispiel beim Schnuppertauchkurs in Denkendorf. Jeden Samstag bietet das Tauchsportcenter Esslingen solche Kurse für Leute an, die das Wasser lieben. Die irgendwann einmal in die andere Welt der Ozeane eintauchen und unter Fischen schwimmen wollen. Die vielleicht als Schnorchler schon einmal einen Eindruck gewonnen haben, was die Unterwasserwelt in einem auslösen kann. Die endlich einmal länger als nur ein bis zwei Minute unter Wasser bleiben wollen.