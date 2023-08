1 Die Sanierung des Johannesgrabentunnels geht in die letzte Phase. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Für die Abschlussarbeiten an der Außenwand muss die nördliche Tunnelröhre ab Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, jeweils von 22 bis 5 Uhr voll gesperrt werden.















Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) setzt seit Mitte November 2021 den Johannesgrabentunnels in Stuttgart-Vaihingen instand. Nun wird die letzte von drei Bauphasen eingeleitet. Hierzu wird der Verkehr zu den Außenwänden hin verschwenkt, da nun Arbeiten an den Mittelwänden anstehen. Für die Abschlussarbeiten an der Außenwand muss die nördliche Tunnelröhre ab Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, jeweils von 22 bis 5 Uhr voll gesperrt werden. Die Auffahrtsrampe von Möhringen kommend in Fahrtrichtung Singen bleibt frei.

Rund 200 Meter lange Röhre

Der rund 200 Meter lange Johannesgrabentunnel liegt im Zuge der B 14 am Übergang zur A 831. Der sechsspurige Tunnel wurde in der Zeit von 1973 bis 1975 erbaut und besteht aus zwei Röhren, in der die Richtungsfahrbahnen durch eine Mittelwand voneinander getrennt sind. In den Jahren 2012 bis 2014 wurde bereits die Tunnelmittelwand saniert. Die Arbeiten an den Tunnelaußenwänden und der Tunnelbeleuchtungsanlage werden voraussichtlich bis Frühjahr 2024 andauern.