Großrazzia gegen Kinderpornografie Polizei durchsucht 29 Wohnungen in vier Landkreisen

In den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis wurden am Donnerstag in einem groß angelegten Einsatz 29 Wohnungen von mutmaßlichen Besitzern kinderpornografischen Materials durchsucht.