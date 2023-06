FemPalais im Stadtpalais in Stuttgart

1 Streng und gelegentlich mit einer Peitsche tritt die Künstlerin Nana Hülsewig in ihrer filmischen Intervention „Peitschen“ auf. Foto: /Valentin Kemmner

Mit ihrer filmischen Intervention „Peitschen“ hat die Künstlerin Nana Hülsewig im Rahmen von „FemPalais – Festival der Frauen“ mit der Peitsche auf den Verkehr am Charlottenplatz eingewirkt.















Link kopiert

Auf einer der vielen Verkehrsinseln am Charlottenplatz steht eine Frau in einem eleganten roten Kostüm, zugleich streng zugeknöpft. Sie hat eine Peitsche in der Hand. Und immer wieder holt sie damit aus, lässt es knallen, während die zahlreichen Autofahrer wie der Zug der Lemminge ihren Weg fahren Richtung Tübingen, Rathaus oder Liederhalle. Es ist die Künstlerin Nana Hülsewig, die sich diese Aktion „Peitschen“ ausgedacht und mit Valentin Kemmner auf Video aufgezeichnet hat. Zu sehen ist dies noch bis einschließlich diesen Freitag von 6 bis 21 Uhr im Stadtpalais. Dort findet zur Zeit „FemPalais – Festival der Frauen“ statt.