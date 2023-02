1 Die Gutenberger Steige wird wegen der Instandsetzung abschnittsweise halbseitig gesperrt. Foto: Horst Rudel

Am 18./19. ist der Albaufstieg zwischen Gutenberg und Abzweig Schopfloch für den Verkehr gesperrt. Autofahrer müssen einen 28 Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen. Auch am Wochenende darauf ist der Albaufstieg nicht befahrbar.















Link kopiert

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat dieser Tage die Felssicherungsarbeiten an der Gutenberger Steige wieder aufgenommen. Die Arbeiten an der Bundesstraße 465 zwischen dem Lenninger Ortsteil Gutenberg und der Abzweigung Schopfloch im Landkreis Esslingen werden voraussichtlich bis Freitag, 31. März, andauern. Die Gutenberger Steige ist wegen der Instandsetzung abschnittsweise halbseitig gesperrt, der Verkehr wird im Baustellenbereich an einer Ampel vorbeigeführt. Mit zwei Ausnahmen: Da auch Arbeiten an den Fangzäunen ausgeführt werden müssen, bei denen eine erhöhte Steinschlaggefahr besteht und zudem ein Kran eingesetzt werden muss, wird der Albaufstieg an zwei Wochenenden komplett gesperrt: Nach Angaben des Regierungspräsidiums finden die Vollsperrungen am Samstag, 18. Februar, und Sonntag, 19. Februar, sowie am Samstag, 25. Februar, und Sonntag, 26. Februar, statt. Eine 28 Kilometer lange Umleitungsstrecke ist ausgeschildert, der Verkehr wird über Grabenstetten, Römerstein-Böhringen, Zainingen und Donnstetten umgeleitet. Autofahrer müssen dafür etwa eine halbe Stunde mehr Fahrzeit einplanen.

Die gute Nachricht lautet: Nach jetzigem Stand der Planung sind keine weiteren Vollsperrungen vorgesehen, teilt das Regierungspräsidium mit.