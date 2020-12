1 Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: der Weihnachtsgottesdienst in der voll besetzten Stuttgarter Stiftskirche. Foto: Lichtgut/Michael Latz

Singverbot, Abstandsgebote, Absagen: wie sich die Kirchen in der Corona-Zeit um ein sicheres Weihnachtsfest bemühen. Und was ist eigentlich mit den Sternsingern?

Stuttgart - Weihnachten findet statt. Allerdings werden auch in Württemberg in Orten mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 300 Neuinfizierten keine evangelischen Gottesdienste an Heiligabend stattfinden. Damit folgt die württembergische Landeskirche weitgehend der Linie der badischen Protestanten. Anders als der Oberkirchenrat in Karlsruhe will die württembergische Landeskirche aber Ausnahmen zulassen. Einzelne Gottesdienste könnten auch bei höheren Inzidenzwerten vom jeweiligen Dekanat genehmigt werden.