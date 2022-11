4 Als Gäste begrüßte Volker Kugel (Mitte) unter andrem Landrat Dietmar Allgaier, Staatssekretärin Gisela Splett, OB Matthias Knecht und die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Juliane Weckerle (von rechts). Foto: Simon Granville

Weggefährten haben mit Volker Kugel auf seine 25 Jahre im Blüba angestoßen und seine Verdienste für die Dauergartenschau und die Stadt Ludwigsburg gewürdigt.















Link kopiert

Mit dem Abschied von Volker Kugel (Mitte) geht im Blühenden Barock eine Ära zu Ende. Am Dienstag wurden bei einem Festakt mit geladenen Gästen Kugels Einsatz für das Blühende Barock, aber auch seine Persönlichkeit gewürdigt. Volker Kugel sei ein absoluter Glücksfall für das Blühende Barock und für Ludwigsburg gewesen, betonte Oberbürgermeister Matthias Knecht in seiner Dankesrede. Kugel habe mit seinen innovativen Ideen, seinem großen Geschick und nicht zuletzt auch mit seiner Medienpräsenz das Blüba über die Landesgrenzen hinaus zu einem Publikumsmagneten entwickelt und damit auch viel für die Bekanntheit der Stadt Ludwigsburg getan.

Finanzstaatssekretärin Gisela Splett lenkte unterdessen den Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. „Volker Kugel hat 25 Jahre lang jede Menge auf die Beine gestellt, auch in Sachen Nachhaltigkeit.“ Gerade in Zeiten des Klimawandels stehe das Blüba vor vielerlei Veränderungen. Bei den Pflanzen müsse die Hitzeverträglichkeit geprüft werden, was besonders im historischen Kontext der Barockanlage mitunter herausfordernd sei. „Auch die Artenvielfalt hat Kugel im Blick, indem die Blumenbeete immer mehr aus verschiedensten Arten zusammengesetzt, Blühwiesen angelegt und Brut- und Rückzugsorte für Vögel geschaffen werden.