B 10 bei Plochingen: Autofahrer bremst Verkehr aus

Ein Autofahrer soll durch verkehrswidriges Verhalten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen für den Vorfall.











Ein Autofahrer soll den Verkehr auf der Bundesstraße 10 in Richtung Nürtingen ausgebremst und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei sucht Zeugen dieses Vorfalls. Er ereignete sich nach Polizeiangaben offenbar am Mittwochnachmittag auf der B 10 im Bereich der Brücke kurz nach der Überleitung zur B 313 in Richtung Nürtingen. Ein 52-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit seinem Audi auf der linken Spur der Bundesstraße hinter einem weißen Pkw in Richtung Göppingen unterwegs. Auf der Brücke fiel ihm ein schwarzer VW Polo mit Esslinger Kennzeichen auf, der unmittelbar und unangekündigt vor dem vorausfahrenden weißen Pkw von der rechten auf die linke Spur gewechselt und dann bis zum Stillstand heruntergebremst haben soll. Der weiße Pkw, der Audifahrer und auch der nachfolgende Verkehr konnten nur durch eine Notbremsung einen Unfall verhindern. Der Fahrer des schwarzen VW soll ausgestiegen und an die Fahrertüre des weißen Pkw gelaufen sein. Dort unterhielt er sich wohl eine oder zwei Minuten mit dem Fahrer des immer noch auf der Überholspur stehenden Wagens, bevor er wieder in sein Auto stieg und in Richtung Göppingen wegfuhr. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3 99 00 zu melden.sw