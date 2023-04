1 Die Feuerwehr wurde am Wochenende zu zwei Fehlalarmen gerufen (Symbolbild). Foto: I/Sebastian Gabsch

Einmal war es ein Knallkörper, das andere Mal angebranntes Essen im Mikrowellenherd: Die Feuerwehren waren in größeren Einsätzen wegen der Fehlalarme.















Zweimal sind am Wochenende Feuerwehrkräfte im Kreis Esslingen zu größeren Einsätzen gerufen worden, in beiden Fällen entpuppten sich die Anlässe aber glücklicherweise als harmlos.

Am späten Freitagabend war aus einer Tiefgarage in der Königsberger Straße in Esslingen ein lauter Knall und Rauch gemeldet worden, so die Polizei. Da zunächst von einem Brand in der Tiefgarage ausgegangen werden musste, rückte die Feuerwehr Esslingen gegen 23.15 Uhr mit zahlreichen Kräften aus. Im Zuge der Ermittlungen wurde dann allerdings festgestellt, dass Unbekannte in der Tiefgarage lediglich einen Knallkörper gezündet hatten, was letztlich auch zu der Rauchentwicklung führte. Ein offenes Feuer wurde von den Feuerwehrleuten nicht festgestellt. Ein Schaden an der Tiefgarage entstand offenbar nicht.

Nur Essen in der Mikrowelle angebrannt

Auch ein zweiter Brandalarm erwies sich als Fehlalarm: Zeugen hatten am Freitag gegen 22.45 Uhr der integrierten Feuerwehrleitstelle mitgeteilt, dass es aus einer Wohnung an der Uhlandstraße in Deizisau nach Rauch rieche. Die eingesetzten Feuerwehren aus Deizisau und Plochingen stellten in der Wohnung dann lediglich in der Mikrowelle angebranntes Essen fest. Ein nennenswerter Schaden ist bei dem Malheur in der Küche nicht entstanden.