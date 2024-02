Fehde in der Region Stuttgart: Gefährdet der Krieg der Cliquen die Fußball-EM?

1 Was tun gegen die Gewaltserie? Innenminister Thomas Strobl (Zweiter von links) versucht Antworten zu geben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Auseinandersetzung schießwütiger Gruppierungen im Großraum Stuttgart geht ins dritte Jahr – und ist für das Landeskriminalamt auch mit Blick auf die EM „eine Herausforderung“. Offenbar werden auch von der Türkei aus die Fäden gezogen.











Eine Handgranate explodierte im vergangenen Juni auf dem Friedhof in Altbach bei Esslingen, zwei weitere sind mittlerweile bei der Polizei in Verwahrung. Ermittler fanden Maschinenpistolen, Revolver und Pistolen – 24 Schusswaffen beschlagnahmten sie bisher bei Mitgliedern jener beiden multiethnischen Gruppen, die sich seit Juli 2022 einen blutigen Konflikt im Großraum Stuttgart liefern. Die Ermittler verorten die eine Gruppierung in den Bereich Stuttgart-Zuffenhausen-Göppingen, die andere nach Ludwigsburg-Esslingen-Plochingen. Allerdings wohnen manche Mitglieder auch an den Hauptorten der anderen Gruppierung.