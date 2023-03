1 Ein 75-Jähriger schlägt einen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Foto: Symbolbild

Ein Zeuge findet einen 75-Jährigen auf der Straße in Böblingen liegend. Als Rettungsdienst und Polizei da sind, wird der Mann aggressiv und schlägt sogar zu.















Link kopiert

Ein 75 Jahre alter Mann hat sich am Samstagabend gegen 21.45 Uhr scheinbar in einer hilflosen Lage befunden, als er von einem Zeugen auf dem Boden liegend in der Schramberger Straße in Böblingen aufgefunden wurde. Wie die Polizei berichtet, verständigte der Zeuge daraufhin den Rettungsdienst. Da der Mann sich aggressiv verhielt, rückte auch die Polizei aus. Während der Behandlung durch den Rettungsdienst beleidigte der offenbar betrunkene Mann die Sanitäter. Dann schlug einem Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Der 75-Jährige musste daraufhin auf der Liege fixiert werden, um einen Transport ins Krankenhaus möglich zu machen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung rechnen.