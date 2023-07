Unfall in Esslingen Kind fährt gegen stehendes Auto und verletzt sich

Am Dienstagnachmittag wurde in Esslingen in der Flandernstraße ein 8-jähriger Junge verletzt. Das Kind war mit einem Tretroller seitlich gegen ein Auto gefahren und gestürzt – der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus.