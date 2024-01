Fasnet in Neuhausen mit den M-Singers: Freche Liedtexte vom Raumschiff Orion

1 Mit dem Raumschiff Orion erobern die M-Singers fremde Galaxien. Monika Bayer, Gianni Benedetto, Annette Fuchs und Thomas Walter (von links) sind ein gutes Team. Foto: Uwe Druecker

Seit 50 Jahren steht das Gesangsquartett M-Singers bei der Fasnet in Neuhausen auf der Bühne. Mit Fasnetsshows und Prunkfestsitzungen wird im Kreis Esslingen die Karnevalstradition gepflegt.











Auf das legendäre Raumschiff Orion entführten die M-Singers des Männergesangvereins Neuhausen ihr Publikum. „Die Kostüme und die Kulissen, das haben wir alles selbst gemacht“, erinnert sich Gianni Benedetto an den gelungenen Auftritt im Jahr 2016. Dabei ließ sich die Gruppe von der Fernsehserie mit Dietmar Schönherr und Eva Pflug inspirieren. Mit a-cappella-Gesang und frechen Texten brachte das Gesangsensemble das Publikum zum Lachen. Wenn in diesem Jahr am 3. Februar die Filder-Fasnetshow des Männergesangvereins unter dem Motto „Flughafen – Der MGV hebt ab“ zum ersten Mal über die Bühne in der Egelseehalle in Neuhausen geht, feiert die Gruppe ihre ersten 50 Jahre.