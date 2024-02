Faschingsumzug durch die Stuttgarter Innenstadt: Diebische Hexen und sparsame Bonbonwerfer

25 Am Dienstag sind wieder knallbunte Clowns, schaurige Teufel, Hexen und allerhand anderes närrisches Volk durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Bei viel Sonnenschein ist der Stuttgarter Faschingsumzug durch die Innenstadt gezogen. Nach Schätzung der Veranstalter haben 90 000 Zuschauer die 49 Gruppen beim närrischen Treiben verfolgt.











Straßenraub am helllichten Tag: Gegen 14.30 Uhr entwenden als Hexen verkleidete Männer an der Kreuzung Tübinger und Sophienstraße den rechten weißen Turnschuh einer jungen Frau und schleifen sie mit im Stuttgarter Faschingsumzug – allerdings nur 20 Meter weit. Dann darf die Frau einbeinig zu ihren Freundinnen zurückhüpfen. „Voll anstrengend, das Hüpfen“, berichtet sie ihnen und hält als Entschädigung ein Paar Flipflops in ihren Händen.