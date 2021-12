Familienunternehmen Kern in Reichenbach

1 Axel Kern ist zuversichtlich , dass eine Zusammenlegung des Schreibwarenladens und der Buchhandlung auch der Kundschaft Vorteile bringt. Foto: /Karin Ait Atmane

Der Schreibwarenladen und die Buchhandlung des Reichenbacher Familienunternehmens Kern rücken zusammen. Für die Kunden entstehe dadurch kein Nachteil, sie hätten ohnehin gerne alles an einem Standort.















Reichenbach - Es hat schon die Runde gemacht in Reichenbach: „Beim Kern“ ändert sich was. Tatsächlich wird das Familienunternehmen seine beiden Geschäfte – die Buchhandlung auf der einen Straßenseite, Papeterie und Schreibwaren auf der anderen – an einem Standort zusammenführen. Das Sortiment bleibt aber bestehen, ebenfalls die Postfiliale.