11 Heidrun, Hans und Johanna Hägele lieben ihren alten VW Bus, der sie schon auf vielen Urlaubsfahrten begleitet hat. Foto: Roberto Bulgrin

In vielen Scheunen in Baltmannsweiler-Hohengehren schlummern automobile Schätze. Sie werden bei Schurwald Classic an diesem Sonntag präsentiert.















Wie kommen eigentlich zwei Motorradfahrer dazu, Oldtimer zu sammeln? Das habe sich so ergeben, erklären Hans und Heidrun Hägele aus Baltmannsweiler-Hohengehren. Manch fahrbarer Untersatz sei einfach mit ihnen älter geworden, meint Hans Hägele und knipst flugs ein überraschtes Lächeln an so als sei er selbst ein wenig baff über den Lauf der Zeit.