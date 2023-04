1 Anstelle ihres Wohnmobils „Wanda“ haben Fabian und Jessica Israel hier zwei Dromedare als Fortbewegungsmittel gewählt. Foto: Privat

Auf sechs Quadratmetern durch ferne Länder: Mit ihrem Wohnmobil „Wanda“ haben die Israels aus Albershausen Israel, Saudi-Arabien, Oman, Jordanien und weitere Staaten bereist.















Nach einer sieben Monate langen Nahost-Reise ist die Familie Israel wieder zuhause in Albershausen angekommen und genießt die Zeit mit Angehörigen und Freunden sowie ausgiebige heiße Duschen. „Ich möchte es nie wieder als selbstverständlich erachten, ausreichend sauberes Wasser zur Verfügung zu haben“, hat Fabian Israel als eine von vielen Erkenntnissen mitgebracht. Fast zwei Jahre war die vierköpfige Familie im Wohnmobil namens Wanda mit kleinen „Heimunterbrechungen“ auf sechs Quadratmetern unterwegs. Zunächst in Europa und in den vergangenen fünf Monaten im Nahen Osten. Wegen Unruhen im Iran hatte die Familie im September vergangenen Jahres entschieden, ihre „Wanda“ von Thessaloniki aus verschiffen zu lassen, selbst nach Israel zu fliegen und das Fahrzeug dort wieder in Empfang zu nehmen.