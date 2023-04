1 Ein Unternehmen ruft seinen Bio-Lachs zurück (Symbolbild). Foto: IMAGO/Zoonar.com/Katerina Solovyeva

Weil auf der Verpackung ein falsches Verbrauchsdatum steht, ruft ein Hersteller seinen Bio-Lachs zurück. Um welches Produkt geht es und wo wurde es verkauft?















Der Herstellers Krone GmbH ruft sein Produkt „Mein Lieblings Bio Lachs“ wegen einer falschen Auszeichnung des Verbrauchsdatums zurück. Es endet nicht wie angegeben am 26. Mai 2023, sondern bereits am 26. April 2023. Das teilte das Unternehmen in Steinbach am Montag mit.

Das betroffene Produkt in der 80-Gramm-Einheit sei nur in den Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern verkauft worden. Dabei seien maximal 280 Stück falsch ausgezeichnet worden.