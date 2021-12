1 Wenn die Werte nicht übereinstimmen, haben Paare offenbar keine langfristigere Zukunft. Foto: Imago/Ikon Images

Filder - Corona spalte die Gesellschaft, ist immer wieder zu hören in diesen Tagen, in denen die Impfdebatte in voller Fahrt ist. Auf der einen Seite die Geimpften, die die Einschränkungen satt haben, auf der anderen Seite eine relevante Minderheit, die umgeimpft ist – wenn auch nicht aus denselben Gründen. Diese Gräben ziehen sich durch Familien. Davon kann Susanne Buschmann erzählen. Ihre Beziehung ist zerbrochen. Die Frau aus Leinfelden-Echterdingen heißt anders, hier will sie nicht mit ihrem echten Namen berichten, denn es ist ihr unangenehm, was passiert ist. Aber sie findet es wichtig, darüber zu sprechen. Denn sie denkt, sie ist kein Einzelfall.