3 Der Fall der vermissten 16-Jährigen wird am kommenden Mittwoch auch in der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ behandelt. (Archivbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Die Polizei sucht weiterhin nach einer 16-Jährigen, die Ende Juli auf ihrem Weg zur Schule in Rechtenstein verschwand. Bilder der Vermissten sind in unserer Fotostrecke. Der Fall wird am Mittwoch auch bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ behandelt.















Link kopiert

Rechtenstein - Bereits seit 26. Juli 2021 wird die 16-jährige Amani A. aus Rechtenstein (Alb-Donau-Kreis) vermisst. Bislang konnte die Polizei trotz intensiver Ermittlungen sowie einer Öffentlichkeitsfahndung keinerlei Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten erlangen. Nun wird der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am kommenden Mittwoch behandelt. Derweil bittet die Polizei weiterhin um Zeugenhinweise. Fotos der Vermissten befinden sich in unserer Bildergalerie.

Wie die Beamten berichten, wurde die 16-Jährige zuletzt am 26. Juli gegen 7.20 Uhr in Ehingen (Donau) in der Nähe der Straßen Am Ramminger und Weiherbachweg gesehen. Den Rucksack der Vermissten entdeckten Zeugen in der Nähe eines Pfades im Wald zwischen Büchelesweg und Am Ramminger. Die Ermittler haben die Fahndung inzwischen international ausgedehnt und suchen auch nach Hinweisgebern aus dem Herkunftsland der Familie im arabischen Sprachraum.

So sieht die Vermisste aus

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat schwarze, wellige, schulterlange Haare und auffallend große, braune Augen. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie ein grünes Kopftuch, ein grünes Oberteil, eine Jeanshose und Jeansjacke sowie weiße Sneaker mit blauem Blumenmuster.

Bei ihrer Suche hoffen die Ermittler auf Hinweise. Sie fragen:

- Wer hat die 16-Jährige seit Montag, 26. Juli 2021, gesehen?

- Wer hat Foto- oder Videoaufnahmen (z.B. mit dem Telefon oder einer Dash-Cam) vom 26. Juli 2021 aus dem Bereich des Bahnhofs und Berufsschulzentrums in Ehingen?

- Wer weiß, wo sich die Vermisste aufhält?

- Wer kennt Personen aus dem persönlichen Umfeld der Jugendlichen?

- Wer stand in der Vergangenheit in Kontakt zur Familie der 16-Jährigen?

- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880, nach der Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ auch unter der Telefonnummer 0731/188-4999 entgegen.