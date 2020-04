1 Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug an. Foto: Pixabay/Ingo Kramarek

Das Führerhaus eines Lkw hat am Dienstag in Esslingen urplötzlich Feuer gefangen. Der Fahrer zog sich bei ersten Löschversuchen leichte Verbrennungen zu.

Esslingen - Am Dienstagmorgen ist auf der Esslinger Dieter-Roser-Brücke im Führerhaus eines Lkw aus dem Nichts ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache dürfte ersten polizeilichen zufolge ein technischer Defekt sein. Der 59-jährige Fahrer bemerkte gegen 7.40 Uhr plötzlich Rauch und Flammen in seinem Führerhaus. Geistesgegenwärtig bog er in die Zeppelinstraße ein, hielt dort an, alarmierte die Feuerwehr und begann mittels seines Feuerlöschers den Brand zu löschen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten anrückte, übernahm dann die weiteren Löscharbeiten. Der Fahrer erlitt bei seinen Löschversuchen leichte Brandverletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.