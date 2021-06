1 Der Fahrradfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagmittag auf der L 1151 (Kreis Esslingen) von der Straße abgekommen und eine Böschung hinuntergestürzt. Der Fahrradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Lichtenwald - Nach einem Fahrradunfall am Dienstagnachmittag ist ein 37-jähriger Fahrradfahrer vom Rettungsdienst geborgen worden. Nach Angaben der Polizei war der Fahrradunfall selbst verschuldet. Der 37-jährige war gegen 13:30 Uhr auf der L 1151 von Hegenlohe kommend in Richtung Reichenbach unterwegs. In einer Kurve prallte er gegen eine Leitplanke und stürzte im Anschluss etwa drei Meter tief eine Böschung hinunter. Der Rettungsdienst brachte den Fahrradfahrer in eine Klinik.