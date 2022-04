1 Der Radfahrer hatte eigentlich Vorfahrt. Foto: dpa/Stefan Puchner

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) nahm ein Autofahrer am Mittwochabend einem entgegenkommenden Radfahrer die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Der 53-jährige Radfahrer verletzte sich vermutlich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.















Ein 53 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Leinfelden-Echterdingen am Mittwochabend nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei auf der Kreuzung Raiffeisenstraße, Rohrer Straße und Hans-Holbein-Straße. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte gegen 18.50 Uhr von der Raiffeisenstraße bei Grün nach links in die Rohrer Straße einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des 53-Jährigen, der ebenfalls bei Grün die Rohrer Straße mit seinem Rennrad aus Richtung Hans-Holbein-Straße kommend geradeaus in die Raiffeisenstraße überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte den Radler nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der entstandene Sachschaden an Auto und Fahrrad wird von der Polizei auf insgesamt etwa 2500 Euro geschätzt.