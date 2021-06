Fahrradunfall in Großbettlingen

Bei einem Fahrradunfall in Großbettlingen (Kreis Esslingen) hat sich ein 58-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Fahrradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Großbettlingen - Am Sonntagvormittag ist ein Fahrradfahrer mit einem Hund kollidiert und gestürzt. Nach Angaben der Polizei kam der 58-Jährige aus Richtung Großbettlingen. Er befuhr einen Feldweg zwischen der Grafenberger Straße und dem Stettenweg. Die Hundehalterin machte dort gemeinsam mit einer Bekannten und deren Hund zur gleichen Zeit einen Spaziergang. Die beiden Frauen hatten ihre Hunde kurz vor dem Unfall wegen eines entgegenkommenden Autos am Geschirr gehalten und sie, nachdem das Auto vorbei gefahren war, wieder losgelassen. Der Fahrradfahrer stieß in der Folge mit einem der beiden Hunde zusammen und stürzte, dabei wurde er schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.