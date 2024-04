Kreis Esslingen: Zwei Fahrradfahrerinnen bei Unfällen verletzt

1 Bei den beiden Unfällen entstanden Schäden in Höhe von 4500 und 5000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Zwei Fahrradfahrerinnen werden am Donnerstag in zwei voneinander unabhängigen Verkehrsunfällen von Autofahrern übersehen und angefahren. Dabei verletzt sich eine 89-jährige Radfahrerin schwer, eine 29-Jährige leicht.











Im Kreis Esslingen kam es am Donnerstag zu zwei voneinander unabhängigen Fahrradunfällen, bei denen zwei Radfahrerinnen verletzt wurden. Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei mittags in Nellingen, als ein 81-Jähriger um 14 Uhr mit einem Nissan von der Otto-Schuster-Straße herkommend nach rechts auf die Hindenburgstraße in Richtung Scharnhausen abbog. Auf dem Fußgängerüberweg, der sich unmittelbar danach befindet, erfasste er eine 89-Jährige, die mit ihrem Damenrad den Zebrastreifen aus seiner Sicht von links nach rechts überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin laut Polizei von ihrem Rad und wurde dabei schwer verletzt. Sie hatte zudem keinen Fahrradhelm getragen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle musste die ältere Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 4500 Euro.

Im Kreisverkehr übersehen

Zu dem zweiten Unfall kam es laut Polizei am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in Kirchheim. Eine 55-jährige BMW-Fahrerin war auf der Schlierbacher Straße in Richtung Alleenstraße unterwegs und fuhr dort, nachdem sie zunächst abgebremst hatte, in den Kreisverkehr ein. Nach den Angaben der Autofahrerin übersah sie aufgrund der Sonneneinstrahlung die 29 Jahre alte Fahrradfahrerin, die sich ebenfalls im Kreisverkehr befand. Daraufhin kam es zur Kollision und die 29-Jährige stürzte zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sie sich dabei leicht. Insgesamt beläuft sich der Schaden nach Angaben der Polizei an den Fahrzeugen auf rund 5000 Euro.