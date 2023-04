Fahrradfahren in Esslingen

1 Die Arbeiten an der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke gehen voran. Foto: Stadt Esslingen

Der Neckarradweg in Esslingen wird im Bereich der Hanns-Martin-Schleyerbrücke bis Mitte Mai umgeleitet. Grund dafür sind Bauarbeiten im Bereich der Palmenwaldstraße, die bis 29. April in Teilen gesperrt ist.















Von Dienstag, 11. April, bis Samstag, 29. April, muss die Palmenwaldstraße unterhalb der Rampe zur Hanns-Martin-Schleyer-Brücke nach Angaben der Esslinger Stadtverwaltung wegen Bauarbeiten gesperrt werden. Die Folge: Der Neckarradweg wird in diesem Bereich bis Mitte Mai umgeleitet. Die Umleitung erfolgt vom Hengstenbergareal über die Mettinger Straße und durch die Unterführung zur Emil-Kessler-Straße. Um die Baugrube zu verfüllen, die Böschung wieder herzurichten und Anbindungsarbeiten der Stadtwerke Esslingen durchzuführen, müsse die Palmenwaldstraße zwischen der Hausnummer 12/2 und dem Anwohnerparkhaus komplett gesperrt werden, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Palmenwaldstraße ist während der Arbeiten folglich eine Sackgasse. Die Hausnummern 10 bis 12/2 sind über die Ausfahrtsrampe der B10 aus Richtung Esslingen zu erreichen. Alle anderen Gebäude können ausschließlich über die B-10-Zufahrtsrampe in Richtung Stuttgart angefahren werden.

Die Arbeiten an der Schleyerbrücke gehen nach Angaben der Verwaltung unterdessen voran: Die Betonage der Brückenplatte sei abgeschlossen. Nun beginne der Aufbau der Abdichtung, die Herstellung des Geh- und Radwegs und im Anschluss der Einbau der Fahrbahn. Gleichzeitig werden auf der Mettinger Seite das Gerüst und die Plattform um den Pfeiler rückgebaut und der Radweg wieder hergestellt.