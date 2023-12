Fahrplanwechsel auf den Fildern: Das ändert sich bei Bus und Bahn

1 Damit Fahrgäste genug Platz in den Zügen haben, sind künftig mehr Langzüge unterwegs. Foto: Horst Rudel

In der Nacht auf den 10. Dezember ist Fahrplanwechsel in der Region Stuttgart. Die Neuerungen betreffen in diesem Jahr vor allem S-Bahnkunden. Auch bei der Buslinie 86 ändert sich was.











Link kopiert

Alle Jahre wieder wechselt Mitte Dezember der Fahrplan – in diesem Jahr in der Nacht auf Sonntag, 10. Dezember. Auch im öffentlichen Nahverkehr auf den Fildern gibt es Veränderungen. Das betrifft vor allem die S-Bahnen, deren Angebot planmäßig und in Abstimmung mit dem Verband Region Stuttgart für ein Jahr eingeschränkt wird.