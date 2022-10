Auto fährt Frau mit Kinderwagen an

Fahrerflucht in Weinstadt

1 Die Polizei im Rems-Murr-Kreis sucht nach einem Unfallflüchtigen. Foto: Phillip Weingand

Auf einem Parkplatz in Weinstadt-Beutelsbach ist eine Frau mit Kinderwagen unterwegs. Als ein Auto ausparkt, kommt es zum Unfall. Die Polizei sucht Zeugen – und den mutmaßlichen Verursacher.















Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Weinstadt-Beutelsbach sucht die Polizei nach Zeugen – und nach dem mutmaßlichen Verursacher. Am Dienstag zwischen 8 und 8.30 Uhr war eine 35-jährige Frau mit einem Kinderwagen auf einem Parkplatz in der Ulrichstraße unterwegs. Dabei wurde sie von einem rückwärts ausparkenden Auto angefahren.

Die 35-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Wagen fuhr anschließend unerlaubterweise weg. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071 51/95 04 22 um Zeugenhinweise zu dem Unbekannten.