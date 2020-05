Fahrerflucht in Filderstadt

1 Die Polizei in Filderstadt sucht nach einem Unfallverursacher. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in Filderstadt einen Unfall verursacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die die Fahrerflucht gesehen haben.

Filderstadt - Der beschädigte Peugeot parkte am Freitag zwischen 15 und 15.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karlstraße. In dieser Zeit wurde sein Wagen offenbar von einem anderen Fahrzeug gerammt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr scheinbar davon, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Deshalb suchen die Beamten nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 melden.