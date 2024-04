Fahrer bei Unfall in der Nähe von Kirchheim schwer verletzt: Schwierige Bergung des Tanklastwagens

7 Die Rettungskräfte haben die Unfallstelle an der Bundesstraße gesichert. Foto: Andreas Rosar/ Fotoagentur-Stuttgart

Zwischen Kirchheim unter Teck und Nürtingen-Reudern (Kreis Esslingen) ist ein Tanklaster verunglückt. Aus diesem Grund war die B 297 dort voll gesperrt. Laut Polizei dauerte die Bergung wohl mehrere Stunden. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.











Am Dienstagmittag ist ein voll beladener Tanklastzug auf der B 297 zwischen Nürtingen-Reudern und Kirchheim nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr in einer leichten Linkskurve kurz vor der Zufahrt zum Fluggelände Hahnweide aus bislang ungeklärter Ursache ins Bankett geraten, umgekippt und in der Böschung liegen geblieben. Die Bundesstraße musste in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Laut der Polizei wurde der 76-jährige Fahrer des Lastzugs schwer verletzt geborgen und in eine Klinik gebracht. Noch sei unklar, weshalb das 18 Tonnen schwere Fahrzeug verunglückte, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zur Unfallursache dauern noch an. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Bisher hat der Tank gehalten

Von den rund 18 000 Litern Heizöl, die der Tanklastzug geladen hatte, ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nichts ausgelaufen, der Tank des Lasters habe Stand gehalten. Auch Vertreter der Unteren Wasserbehörde des Landratsamts Esslingen, die für Gefahrguttransporte zuständig sind, waren an der Unfallstelle, um sich ein Bild zu machen. Das Heizöl musste aus dem Unfallfahrzeug in andere Tanklaster umgepumpt werden, bevor der havarierte Tanklastwagen wieder aufgerichtet und geborgen werden konnte. Nach Polizeiangaben dauerte das mehrere Stunden. Die Umleitungsstrecke war über Kirchheim-Lindorf und den Kirchheimer Autohof ausgeschildert.