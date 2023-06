1 An der Ohnholdstraße kurz hinter dem Asemwald hatten zwei Frauen ein Erlebnis, auf das sie lieber verzichtet hätten. Foto: /Caroline Holowiecki

Gänzlich nackt hat sich ein Exhibitionist am Mittwochabend zwei im Auto vorbeifahrenden Frauen am Asemwald gezeigt. Danach verschwand er im Unterholz.















Link kopiert

Ein überraschender und zugleich unappetitlicher Anblick hat sich zwei Frauen am Mittwochabend geboten. Die 26 und 28 Jahre alten Frauen waren mit dem Auto in der Ohnholdstraße zwischen Asemwald und den Kelley-Barracks unterwegs. Als sie gegen 19.30 Uhr an der Bushaltestelle Dinkelstraße/Karlshof vorbeifuhren, sahen sie einen nackten Mann. Er stand am Waldrand, onanierte und schaute die beiden Frauen dabei an. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten im Unterholz, trafen ihn aber nicht mehr an.

Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Er soll kurze braune Haare und ein Tattoo am Oberarm oder der Brust haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.