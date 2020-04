3 Foto: Trude Fuchs-Möbus - Trude Fuchs-Möbus

Esslingen (red) - Die jungen Turmfalken kuscheln sich eng zusammen und wärmen sich gegenseitig, wenn die Falkeneltern einmal das Nest verlassen. In dem so entstehenden Federknäuel ist es nicht leicht, die Anzahl der geschlüpften Jungtiere zu ermitteln. Unsere Beobachterin, Trude Fuchs-Möbus, ist sich da nicht ganz sicher: Sind es fünf oder sechs? Wir freuen uns über Zuschriften von Webcam-Nutzern, die einen günstigen Zeitpunkt erwischt haben und die Fälkchen zählen konnten. Bitte dazu diesen Artikel kommentieren oder Mail an online.redaktion@ez-online.de senden.