1 Musikgenuss zugunsten notleidender Menschen: Ulrich Stoll, Eberhard Klotz, Herbert Dachs, Harald Flößer und Antje Abraham (von links) bei der Spendenübergabe. Foto: Roberto Bulgrin

Zwei Aufführungen des Elias-Oratoriums und eine Zusatzspende von Festo bringen für die EZ-Weihnachtsaktion einen stattlichen Erlös von 5000 Euro.















Link kopiert

Es war ein großartiges Konzerterlebnis. Zweimal Mendelssohns „Elias“ in einer beeindruckenden Aufführung. Zweimal volles Haus in der Frauenkirche. Ein aus den Festo Air Voices und dem Geislinger Singkreis gebildeter Großchor setzten sich in packender Weise mit dem biblischen Oratorium auseinander. Sehr zur Freude des Publikums – und des EZ-Kritikers Rainer Kellmayer, der Präzision und Klangschönheit der Aufführung lobte. Eberhard Klotz, der langjährige Leiter des Festo-Chors, und der Geislinger Bezirkskantor Thomas Rapp hätten ihre Chöre für die anspruchsvolle Aufgabe punktgenau fit gemacht.

Die beiden Konzerte haben nun einen schönen Nachhall, denn es sprang dabei eine erkleckliche Summe für die EZ-Weihnachtsspendenaktion heraus. 2500 Euro spendete das Publikum und die Unternehmerfamilie Stoll, Eigentümer des weltweit tätigen Spezialisten für Automatisierungstechnik, stockte den Betrag auf 5000 Euro auf.

Herzlichen Dank für die Spende sagten Herbert Dachs, Geschäftsführer der Bechtle Graphischen Betriebe und der Medienholding Süd, und Harald Flößer, der Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam helfen“. Das Geld komme eins zu eins hilfsbedürftigen Menschen und karitativen Einrichtungen in der Region zugute. Solches Engagement fördere das Unternehmen gerne, sagte Ulrich Stoll, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Festo SE. Denn gerade in diesem Jahr der Krisen seien viele Menschen in Not geraten.