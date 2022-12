1 Hohe Nachfrage herrscht am Landfrauenstand im Einkaufszentrum ES. Foto:

Die Landfrauen unterstützen seit Jahrzehnten die EZ-Spendenaktion. Verkauf von Selbstgemachtem diesmal im Einkaufszentrum Das ES – aber nur noch am Donnerstag.















Kaum war der Stand aufgebaut, schon gingen die erste Sachen über die Theke. Was die Landfrauen aus dem Landkreis Esslingen unterm Jahr einkochen und stricken, ist seit eh und je ein Verkaufsschlager. Auch diesmal gingen Gsälz und Socken weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Anders als in den Jahren zuvor, als der Stand in der Küferstraße aufgebaut war, läuft die Aktion bis einschließlich diesen Donnerstag, erstmals im Herzen des Einkaufszentrums Das ES.

Eßlinger Zeitung – Weihnachtsspendenaktion 2022

Rund 1000 Marmelade-Gläser stünden zum Verkauf, dazu Dutzende selbst gestrickte Socken, berichtet Helene Höfer, die mit Marianne Scherrieble, Gisela Vetter und Elfriede Beuck – alle von der Gruppe Esslingen-RSKN – die erste Schicht übernommen hatten. Gut 5500 Euro hatte der Verkauf im Vorjahr erbracht. Die komplette Summe floss in die EZ-Weihnachtsspendenaktion. „Wir machen das wie seit Jahrzehnten schon wieder sehr gerne, weil wir wissen, dass damit viele bedürftige Menschen in unserer Region unterstützt werden“, sagt Höfer.

Zu den Stammkundinnen zählt seit Jahren Brigitte Jans. Ein paar Gläser Quittengelee und Sauerkirschmarmelade hat sich die Zollbergerin gesichert. Margit Krüger aus Hohenkreuz ist glücklich über zwei Paar selbst gestrickte Socken.

Gleich einen ganzen Korb hat Heike Ihring aus Liebersbronn mitgebracht, um sich mit Erzeugnissen der Landfrauen einzudecken. „Da steckt so viel Mühe drin“, sagt sie. „Und wenn man damit Menschen in Not etwas Gutes tun kann, ist das eine tolle Sache.“

Spendenkonten: Kreissparkasse Esslingen IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36; BIC: ESSLDE66XXX. BW Bank IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53; BIC: SOLADEST600. Volksbank Mittlerer Neckar IBAN: DE89 6129 0120 0126 8880 00; BIC: GENODES1NUE. Online unter www.wirwunder.de/projects/114495