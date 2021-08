1 Foto: EZ Fussball Pokal 2021

Felix Eder, Stürmer des TSV Denkendorf, konnte bei der Wahl zum EZ-Pokal-Star ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigen und geht damit als Sieger hervor.

Esslingen - Der EZ-Pokal der Fußballer, als erste große Turnierveranstaltung nach dem Corona-Lockdown, hat in diesem Jahr nicht nur einen riesigen Zuspruch – bei den Aktiven wie von Seiten der Zuschauer – erfahren. Er hat in der vergangenen Woche auch noch ordentlich nachgehallt. Unsere Zeitung hatte zu einem Online-Voting aufgerufen, bei dem der „EZ-Pokal-Star“ gesucht wurde. Acht Spieler aus acht verschiedenen Teams waren von der Redaktion auf die Vorschlagsliste gesetzt worden – und als an diesem Dienstag ausgezählt wurde, war die Überraschung groß. Dass Felix Eder, Stürmer des TSV Denkendorf, ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigen konnte, war dabei nur das eine Sache, mit der nicht unbedingt zu rechnen war. Dass die Wahl jedoch einen derart großen Zuspruch fand, hat die Redaktion der Eßlinger Zeitung gleichermaßen erstaunt wie erfreut. Mehr als 3000 Leser und Nutzer haben sich an der Abstimmung beteiligt. Danke dafür!