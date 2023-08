1 Die Kanu-Kapitäne Kim Raisch (links) und Ralf Weinberger lieben den Neckar und seine Kanäle – und sie laden unsere Gewinner zum Dämmerschoppen auf dem Fluss ein. Foto: Roberto Bulgrin

Der Neckar prägt das Esslinger Stadtbild. Viele verbinden mit dem Fluss Erinnerungen. Die Eßlinger Zeitung lädt ihre Leser dazu ein, ganz persönliche Flussgeschichten zu erzählen. Die schönsten werden mit einem Dämmerschoppen auf dem Neckar belohnt.















Esslingen ist eine Stadt, die nah am Wasser gebaut ist – und das im reinsten Wortsinn. „Das malerische Stadtbild wird vor allem vom Wasser geprägt“, schwärmen die Stadtmarketing-Experten. „Der Esslinger liebt das Leben am Wasser, wo Kaffee und gute Laune eingeschenkt werden, mit selbstverständlicher, ja fast schon mediterraner Gelassenheit. Der Neckar ist für alle Lebenselixier.“ Auch wenn nicht jeder seine Beziehung zum Wasser so blumig beschreiben würde, spielen der Neckar und seine Kanäle doch im Leben vieler eine prägende Rolle. Unsere Zeitung lädt die Leserinnen und Leser dazu ein, im Fundus ihrer ganz persönlichen Erinnerungen zu stöbern und die schönsten Flussgeschichten aufzuschreiben. Die interessantesten Beiträge werden veröffentlicht – ihre Autorinnen und Autoren dürfen als kleines Dankeschön mit den Kanu-Kapitänen Ralf Weinberger und Kim Raisch zu einem Dämmerschoppen auf dem Neckar starten.