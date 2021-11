Der EZ-Lauf muss in diesem Jahr nach dem Infektionsschutz ausgerichtet werden. Die Auswirkungen betreffen Läuferinnen und Läufer, aber nicht nur diese.















Esslingen - Der Eßlinger Zeitung Lauf 2021 steht im Zeichen der Corona-Pandemie. Das hat Auswirkungen: etwa eine Begrenzung der Teilnehmerzahl beim Hauptlauf (1000) und bei den Bambiniläufen (jeweils 50). Auch wird es keine Siegerehrung vor Ort an der Schelztorhalle geben. Die Läuferinnen und Läufer müssen bei der Abholung ihrer Startunterlagen zudem einen G-Nachweis erbringen. Duschen, Umkleidekabinen und Stellen zum Ablegen von Taschen oder zum Aufbewahren von Wertsachen gibt es dieses Jahr nicht. Das mit der Stadtverwaltung abgestimmte Hygienekonzept beinhaltet aber auch, dass sich die Zuschauer rings um das Schelztor an Vorgaben halten müssen. Dort wird ein Bereich abgegrenzt, der nur mit Nachweis des Status’ „Geimpft, Genesen oder Getestet“ betreten werden darf, auch werden dort Daten zur Registrierung erhoben (über Luca-App oder Formular). Die Eingänge zu diesem Bereich befinden sich an der Agnesbrücke, Ecke Roßmarkt/Unterer Metzgerbach und Bahnhofstraße/Martinstraße. Wobei zu beachten ist: In der Bahnhofstraße werden sich die Teilnehmer von Schülerläufen und Hauptlauf vor dem Start sammeln, zudem führt die Strecke der Bambiniläufe über dieses Terrain. Daher wird dieser Teil der Bahnhofstraße erst nach dem Start des Hauptlaufs zum Zuschauerbereich. Der Zielbereich in Schelztorstraße/Schwanengrabenstraße bleibt ausschließlich den Läuferinnen und Läufern vorbehalten. Zudem sind die Besucherinnen und Besucher angehalten, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und ausreichend Abstand zu Personen zu halten, die nicht dem eigenen Haushalt angehören. Grafik: EZ/Google Maps