24 Die drei Erstplatzierten aus den unterschiedlichen Teilnehmergruppen wurden am Dienstag mit Pokalen geehrt. Foto: /Ines Rudel

Die Siegerinnen und Sieger des 21. Eßlinger Zeitungslauf wurden am Dienstag, 9. November, im Verlagsgebäude in der Zeppelinstraße geehrt.















Esslingen - Die 21. Ausgabe des Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal war eine besondere. Erstmals fand der Lauf im Herbst statt, die Corona-Pandemie zog außergewöhnliche Herausforderungen nach sich. Eines von dem, was am Lauf-Sonntag dem Hygienekonzept zum Opfer gefallen war, war die Siegerehrung. Doch diese wurde am Dienstag, 9. November nachgeholt. Es wurden den jeweils drei Erstplatzierten aller Läufe im Verlagsgebäude der Eßlinger Zeitung Pokale überreicht. Bambini und Schülern natürlich in Begleitung der Eltern.