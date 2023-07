1 Am Sonntag wird wieder durch Esslingens Altstadtgassen gelaufen, die Anfeuerung ist den Sportlerinnen und Sportlern gewiss. Foto: Roberto Bulgrin

Es soll heiß werden am 9. Juli zum Eßlinger Zeitung Lauf. Starterinnen und Starter sollten sich darauf einstellen. Es gibt aber noch weitere Punkte zu beachten.















Link kopiert

Es wird sonnig und heiß: Die verschiedenen Wetter-Apps prognostizieren für Sonntag hohe Temperaturen, dies sollten die Starterinnen und Starter beim Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport-Flöss-Pokal unbedingt beachten. Im Rahmen des nun Schwörfest genannten Esslinger Stadtfests wird der EZ-Lauf am 9. Juli zum 23. Mal gestartet. Im Vorfeld gab es insgesamt mehr als 2700 Anmeldungen für die Bambini- und Schülerläufe sowie den Hauptlauf. Kurzentschlossenen bietet sich am Wochenende die Möglichkeit der Nachmeldung.

Wetter: Die Prognosen besagen für den Sonntag viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen bis zu 35 Grad Celsius, mittags um 12 Uhr sollen es rund 30 Grad werden. Das sind für Ausdauersport ausgesprochen herausfordernde Bedingungen. Jede Starterin und jeder Starter sollte dies beachten. In jedem Fall darf nur in gesundem Zustand, in körperlich guter Verfassung angetreten werden. Und dann gilt es insbesondere beim Zehn-Kilometer-Hauptlauf (Start 11 Uhr), die Kräfte gut einzuteilen und während und nach dem Lauf viel zu trinken. Übertriebener Ehrgeiz ist fehl am Platz, wer unsicher ist und sich nicht gut fühlt, sollte nicht antreten beziehungsweise frühzeitig aussteigen.

Nachmeldungen: Das Prozedere ist einfach: Am Samstag sind die Nachmeldeschalter in der Esslinger Schelztorhalle von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag werden die Türen um 8 Uhr geöffnet, Nachmeldungen sind dann noch bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs möglich.

Zeitmessung mit neuer Technik: Der langjährige Partner Mikatiming hat die Technik bei der Zeitmessung umgestellt. Diese erfolgt nun über „MikaTag“-Transponder (und nicht mehr über den Championchip). Der Transponder ist bei der Aushändigung der Startnummer bereits auf deren Rückseite angeklebt. Der Transponder darf keinesfalls geknickt werden, sonst funktioniert die Zeitmessung nicht. Die neuen Transponder sind Einwegprodukte und können über den Hausmüll entsorgt werden. Ein großer Vorteil: Das bisher praktizierte aufwendige Pfand-Prozedere entfällt. Statt einer Leihgebühr wird nun eine Transpondergebühr in Höhe von vier Euro erhoben (die bei den Voranmeldungen bereits abgebucht worden ist). Im Start- und Zielbereich muss weiterhin über die dort ausgelegten Matten gelaufen werden, damit die Zeitmessung ausgelöst wird.

Autofreie Zone: Während des Schwörfests und des Eßlinger Zeitung Laufs haben Autofahrer keine Chance, in die Innenstadt innerhalb des Altstadtrings zu gelangen. Die Altstadtstraßen sind von Samstag, 6 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Auch das Parken wird in den Veranstaltungsbereichen nicht mehr möglich sein, dies gilt insbesondere auf und an der Laufstrecke. Wer es doch tut, wird abgeschleppt. Die Einschränkungen gelten auch für Anwohner. Das Parkhaus am Behördenzentrum kann angefahren werden, dahinter bleiben aber Agnespromenade, Abt-Fulrad-Straße, Markt- und Rathausplatz gesperrt. Darüber hinaus können Rossmarkt und Kesselwasen sowie die Tiefgaragen Kleiner Markt und Schelztor nicht angefahren werden. Das Anreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Gutscheine und Siegerehrung: Für die drei Erstplatzierten der Altersklassen gibt es unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf nach dem Lauf ein Formular, mit dem Gutscheine angefordert werden können (bis 25. Juli). Die Platzierung, auch die in der jeweiligen Altersklasse, kann über den Ergebnisdienst auf der EZ-Lauf-Seite ermittelt werden. Eine Siegerehrung für die Altersklassen gibt es nicht. Geehrt werden nach dem Lauf – so gegen 13.30 Uhr auf dem Kleinspielfeld vor der Schelztorhalle – die drei Erstplatzierten der vier KSK-Bambiniläufe, der AOK-Schülerläufe (Mädchen und Jungs) sowie des Hauptlaufs (Frauen und Männer). Ebenfalls Pokale erhalten die älteste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer, die ins Ziel kommen.

Strecke Schülerläufe 1 und 2: Auf Hinweis eines Läufers haben sich die Veranstalter die Strecke für die Schülerläufe 1 und 2 genauer angesehen. Und siehe da: Das bislang angegebene Maß stimmte nicht. Tatsächlich ist die Strecke mit rund 1,5 Kilometer etwas länger als bisher veröffentlicht, dies war sie auch in all den Jahren zuvor schon.

Die Hauptlaufstrecke: Die beim Hauptlauf viermal zu laufende Rundstrecke ist vom Leichtathletikverband vermessen und genau zweieinhalb Kilometer lang. Der Start erfolgt in der Bahnhofstraße, der Zieleinlauf ist in der Schelztorstraße.

Duschen und Massage: Duschen für Frauen stehen im Georgii-Gymnasium zur Verfügung, die für Männer sind in der Schelztorhalle. Das Physiocentrum Neigenfind bietet in der Schelztorhalle am Sonntag ab 9 Uhr kostenlose Massagen an (zuvor bitte duschen).

Startunterlagen-Abholung: Wegen des zu erwartenden Andrangs am Sonntag wird empfohlen, die Startunterlagen bereits am Samstag abzuholen. Das lässt sich mit einem Gang über das Schwörfest gut verbinden. Die Schelztorhalle ist von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Zu Hause lässt sich am Vorabend des Laufs in aller Ruhe die Startnummer ans Trikot anheften. Die Startnummer mit dem Transponder ist außen an der Kleidung zu tragen, nicht zuletzt, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Funkübertragung nicht funktioniert.

Grischa Prömel: Soziales Engagement in seiner Heimatstadt: Grischa Prömel unterstützt das Kinderhaus Agapedia, will den Nachwuchs zum Sporttreiben bewegen. Beim EZ-Lauf übernimmt der Fußballprofi von der TSG Hoffenheim für eine Agapedia-Gruppe die Startgebühren, hat in der Vorbereitung ein paar Trainingseinheiten initiiert. Am Sonntag wird Prömel die Kinder bei ihren Läufen vom Streckenrand aus anfeuern.

Berichterstattung: Neben der Berichterstattung in der Montags- und Dienstagsausgabe der Eßlinger Zeitung gibt es auch die Möglichkeit, das Lauf-Geschehen am Sonntag via Liveblog auf der Internetseite der EZ und auf Facebook zu verfolgen. Im Laufe des Tages veröffentlicht die EZ zudem Fotos – auch auf Instagram. Die Ergebnisse der einzelnen Läufe werden zeitnah nach dem jeweiligen Zielschluss unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ins Netz gestellt.