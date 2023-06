1 Auch bei den Schülerläufen wird am 9. Juli wieder um Zeiten und Platzierungen gerungen. Foto: Roberto Bulgrin

Mehr als 2700 Läuferinnen und Läufer haben sich während der Online-Anmeldephase für einen Start beim EZ-Lauf entschieden.















Das Lauffieber greift wieder um sich. Nachdem in den Corona-Jahren fast alle Volksläufe abgesagt wurden – der Eßlinger Zeitung Lauf war im November 2021 einer der wenigen in dieser Zeit, die stattgefunden haben – und es im vergangenen Jahr fast allerorten verhaltenen Zulauf gab, gibt es für den EZ-Lauf am 9. Juli nach Ende der Voranmeldephase eine stolze Bilanz: 2736 Starterinnen und Starter haben sich über das Online-Portal bis zum 18. Juni registriert. Gestartet wird, wie in den Jahren zuvor gewohnt, in vier KSK-Bambiniläufen, in drei AOK-Schülerläufen und im Hauptlauf um den Sport-Flöss-Pokal über zehn Kilometer.

Natürlich gibt es aber auch am Laufwochenende noch die Möglichkeit zur Nachmeldung, samstags wie sonntags in der Schelztorhalle.

www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf.