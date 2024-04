EZ-Lauf: Anmeldung für EZ-Lauf gestartet

1 Eine stattliche Läuferschar schickt sich in der Bahnhofstraße an, die Zehn-Kilometer-Distanz des Hauptlaufs zu bewältigen. Foto: /Herbert Rudel

Der Eßlinger Zeitung Lauf findet dieses Jahr am 7. Juli statt. Die Sperrung der Schelztorhalle führt in Teilen zu neuen Abläufen.











Link kopiert

Kommenden Sommer wird der Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport-Flöss-Pokal zum 24. Mal ausgetragen. Einem ungetrübten Laufvergnügen steht nichts entgegen, die Herausforderungen der Pandemiejahre sind fast schon in Vergessenheit geraten. Am 7. Juli wird der EZ-Lauf wieder sonntagmorgens im Rahmen des Schwörfests gestartet – wie gewohnt mit Bambini- und Schülerläufen sowie dem Hauptlauf über zehn Kilometer. An diesem Donnerstag, 29. Februar, startet die Anmeldephase, Anmeldeschluss ist am 16. Juni. Die im vergangenen Jahr eingeführten Einweg-Transponder zur Zeitmessung haben sich bewährt. Erneut wird die Eßlinger Zeitung eine Abonnenten-Mannschaft stellen. Da die Schelztorhalle auch im Sommer gesperrt sein wird, wurde in der Alten Aula eine Alternative für die Ausgabe der Startunterlagen gefunden. Bei der Nachmeldung wird es erstmals eine Online-Möglichkeit geben.

Zeitmessung über „MikaTag“-Transponder: Der langjährige Partner Mikatiming hatte die Technik bei der Zeitmessung im vergangenen Jahr auf den „MikaTag“-Transponder umgestellt. Dies hat sich bewährt und wird daher erneut in dieser Form umgesetzt. Der Transponder ist bei der Aushändigung der Startnummer bereits auf deren Rückseite angeklebt und darf nicht geknickt werden. Die „MikaTags“ sind Einwegprodukte, können nicht wiederverwendet und über den Hausmüll entsorgt werden. Ein einst gefordertes Pfand wird daher nicht erhoben, die Transpondergebühr beträgt vier Euro. Im Start- und Zielbereich muss über die dort ausgelegten Matten gelaufen werden, damit die Zeitmessung ausgelöst wird.

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

EZ-Abonnenten-Team: Zum sechsten Mal schickt die EZ eine Abonnenten-Mannschaft auf die Strecke des Eßlinger Zeitung Laufs. Zum Start der Anmeldephase wird unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ein Formular freigeschaltet. Die Läuferinnen und Läufer, die sich bis zum 13. Mai darüber anmelden, sind Teil der Mannschaft und werden in einer E-Mail separat informiert. Voraussetzung ist: Die Läufer müssen Abonnenten der EZ sein (beziehungsweise im Haushalt eines Abonnenten leben). Und es gelten weitere Voraussetzungen: Die Läufer müssen am Mittag des 6. Juli für ein Teamfoto zur Verfügung stehen, zu diesem Termin sind dann auch die Startunterlagen abzuholen. Die Eßlinger Zeitung übernimmt für EZ-Team-Läuferinnen und -Läufer Start- und Transpondergebühr, zudem erhalten diese jeweils ein Lauf-Shirt mit EZ-Team-Aufdruck.

Meldegebühren: Die Startgebühren bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert, für Abonnenten der Eßlinger Zeitung gibt es zudem Vergünstigungen (nur bei Voranmeldung). Bambini bezahlen drei Euro (Nicht-Abonnenten fünf Euro), Schüler vier Euro (Nicht-Abonnenten sechs Euro). Im Hauptlauf ist die Meldegebühr gestaffelt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung. Wer sich bis zum 31. März registrieren lässt, bezahlt als EZ-Abonnent zehn Euro (Nicht-Abonnenten zwölf Euro). Vom 1. bis zum 30. April beträgt die Gebühr elf beziehungsweise 13 Euro und vom 1. Mai bis zum Anmeldeschluss am 16. Juni werden zwölf beziehungsweise 14 Euro fällig. Bei der Anmeldung ist darauf zu achten, dass die E-Mail-Adresse korrekt in das Formular eingetragen wird, dann erhält jeder Teilnehmer eine Bestätigung über die erfolgreiche Registrierung. Die Startgebühr wird gemeinsam mit der Transpondergebühr (vier Euro) unmittelbar nach der Anmeldung abgebucht.

Nachmeldung: Hier gibt es eine Neuerung: Spätentschlossene können sich nun auch online nachmelden. Das Formular unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf wird am 1. Juli wieder freigeschaltet, eine Nachmeldung ist dann bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Das Nachmelden geht aber auch wie gewohnt mit Kugelschreiber und Blatt Papier am Laufwochenende, und zwar in der Alten Aula (Beblinger Straße 3) am Samstag, 6. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr, und am 7. Juli ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs – für den Hauptlauf also bis spätestens 10 Uhr. Bei Nachmeldungen gibt es keine ermäßigte Gebühr für Abonnenten der Eßlinger Zeitung. Die Nachmeldegebühr (online wie vor Ort) beträgt für die Bambini- und Schülerläufe zusätzlich zu Start- und Transpondergebühr drei Euro, für den Hauptlauf vier Euro. Der gesamte Betrag ist bei Nachmeldungen in der Alten Aula in bar zu entrichten, online wird die Summe wie bei den Voranmeldungen vom Konto abgebucht. In der Startgebühr sind 50 Cent Abgabe an den Deutschen Leichtathletik-Verband enthalten.

Startnummern-Ausgabe: Die Sperrung der Schelztorhalle führt zu einem neuen Ablauf. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt nun in der Alten Aula in der Beblinger Straße 3 (am Behördenzentrum an der Agnespromenade unweit von Schelztorhalle und -turm). Um Stress und Hektik am Lauftag zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Startunterlagen dort bereits am Samstag, 6. Juli, zwischen 11 und 14 Uhr, abzuholen. Dann kann in aller Ruhe zu Hause die Startnummer mit den mitgelieferten Sicherheitsnadeln am Trikot befestigt werden. Am Sonntag, 7. Juli, können die Startnummern auch noch abgeholt werden, und zwar ab 8 Uhr.

Strecke: Beim Hauptlauf führt die viermal zu laufende, zweieinhalb Kilometer lange Rundstrecke durch Esslingens Altstadtgassen. Der Start ist in der Bahnhofstraße, der Zieleinlauf in der Schelztorstraße. Die AOK-Schülerläufe 1 und 2 sind etwa 1,5 Kilometer lang, der Schülerlauf 3 geht über eine Runde (2,5 Kilometer). Der Start für die KSK-Bambiniläufe ist auf der Agnesbrücke und führt über eine Wendepunktstrecke in der Bahnhofstraße (etwa 400 Meter).

Ablauf: Der lange Lauftag beginnt am 7. Juli um 9 Uhr, nach den vier Bambiniläufen folgen drei Schülerläufe, bevor um 11 Uhr der Startschuss für den Hauptlauf fällt. Zuletzt hat sich die Zahl der Läuferinnen und Läufer – von den Jüngsten bis zu Über-80-Jährigen – wieder der 3000er-Marke angenähert. Den Abschluss bildet gegen 13.30 Uhr die Siegerehrung im Bereich Schelztor-/Bahnhofstraße.

T-Shirt: Die ersten 450 Läufer, die sich außerhalb des EZ-Teams anmelden, erhalten ein kostenloses Funktions-T-Shirt in weiß mit EZ-Lauf-Logo. Für die drei Erstplatzierten der Altersklassen gibt es Gutscheine, die in den Tagen nach dem Lauf online beantragt werden müssen und zugeschickt werden. Alle Teilnehmer an den KSK-Bambiniläufen und AOK-Schülerläufen erhalten eine Teilnahmebestätigung sowie eine Medaille.

Jahrgang: Zur Einteilung in die jeweilige Altersklasse ist immer der Jahrgang entscheidend und nicht das Alter am Lauftag selbst. Dies ist eine Vorgabe des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, an die sich bundesweit alle Laufveranstalter halten müssen. Eine falsche Jahrgangsangabe führt automatisch zur Disqualifikation.

Umkleiden, Duschen, Toiletten: Mit Sperrung der Schelztorhalle stehen auch die dortigen Umkleiden und Toiletten nicht zur Verfügung. In der Vergangenheit hatten sich Frauen bereits in der Sporthalle des Georgii-Gymnasiums umgezogen und geduscht. Die Möglichkeit gibt es dort am 7. Juli nicht nur für sie, sondern auch für Männer. Das Kontingent an Dixi-Toiletten wird dieses Jahr aufgestockt, um das Fehlen im Zuge der Hallensperrung auszugleichen.

Massage: Zum Wohlfühlprogramm beim EZ-Lauf gehört das Massageangebot. Den Service am Lauftag stellt neuerdings Physio Esslingen, und zwar von 9 Uhr an in der Sporthalle des Georgii-Gymnasiums .

Schulanmeldungen: Mit rund 1500 Kindern und Jugendlichen hat sich der EZ-Lauf in diesem Bereich zu einem der größten Läufe in Deutschland entwickelt. Schulen und Kindergärten können ein vereinfachtes Anmeldeverfahren nutzen, sie erhalten nach dem Lauf eine Rechnung über Start- und Transpondergebühren. Bei der Schulwertung geht es dabei nicht um Zeiten, sondern es wird die Teilnehmerzahl ins Verhältnis zur Gesamtschülerzahl gesetzt.

Keine Mannschaftswertung: Die vormals gewohnte Mannschaftswertung wird es nicht geben.

Anmeldungen: Diese sind nur online möglich unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf.