EZ-Handballpokal: Von Parken bis Gewinnen

1 Die Pokale stehen bereit. Foto: /Herbert Rudel

Was man vor dem Start des EZ-Pokals wissen muss.











Link kopiert

Ankommen

Der Sportpark Weil ist nahe der B 10 und damit, wie man so schön sagt, verkehrsgünstig gelegen. Allerdings ist die Zahl der Parkplätze beschränkt. Deshalb bietet sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel an: Die Buslinien 102 und 103 halten direkt vor dem Gelände. Wer doch mit dem eigenen Fahrzeug kommt, kann dieses auf dem Parkstreifen in Richtung Pliensauvorstadt oder – kostenlos – am Neckar-Center abstellen, von wo aus es nur wenige Meter zu Fuß zur Halle sind. Bitte auf keinen Fall am Restaurant neben der Halle, auf den angrenzenden Feldwegen oder im Wohngebiet parken. Es wird abgeschleppt.

Reinkommen

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Ausnahmsweise wird der EZ-Pokal in diesem Jahr nicht an drei, sondern an zwei Tagen gespielt. Der Vorrunden-Samstag ist pickepackevoll mit spannenden Spielen, die letzten vier Vorrundenpartien werden am Sonntag ausgetragen. Die zwei besten Mannschaften beider Gruppen qualifizieren sich direkt für das Halbfinale – siehe Spielplan. Der Eintritt kostet 8 Euro für die Tages- und 15 Euro für die Dauerkarte, der ermäßigte Preis beträgt 6 Euro pro Tag.

Essen

Handballschauen macht hungrig und durstig. Die Macher vom TSV Denkendorf mit ihren vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern haben ein großes kulinarisches Angebot vorbereitet mit dem EZ-Pokal-Klassiker Maultaschen mit Kartoffelsalat. Dazu gibt es LKW mit Kartoffelsalat oder im Brötchen sowie belegte Brötchen. Auch die Getränke-Auswahl bietet alles Bewährte – wozu auch die Sektbar gehört.

Spielen

Seit der Premiere des EZ-Pokals vor einem Jahr im Sportpark Weil steht mehr Platz rund um das Spielfeld zur Verfügung – der genutzt wird. So wird es auch in diesem Jahr ein Spieleland zum Toben für die Handballcracks von morgen geben.

Staunen

Die Vielfalt an Sportarten in der Region ist riesig. So wird etwa in Denkendorf nicht nur erfolgreich Handball gespielt, sondern auch Kunstrad gefahren. Und das auf internationalem Top-Niveau. Annice Niedermayer und Jessie Hasmüller von der SG Denkendorf/Magstadt sind im vergangenen Jahr Vierte bei den Weltmeisterschaften in Glasgow geworden und haben den Gesamtsieg im Worldcup geholt. Ihre Siegerkür präsentieren sie am Samstagnachmittag in Weil.

Abstimmen

Seit einigen Jahren wählen die EZ-Leser und Turnierzuschauer den besten Spieler des EZ-Pokals. Abgestimmt wird darüber eine Woche lang online. Der EZ-Pokal-Spieler 2023 war übrigens Noah Herda von der SG Hegensberg/Liebersbronn.

Gewinnen (1)

Wer den EZ-Pokal gewinnt, dem gebührt Lob und Ehre. Und die Mannschaft kann einen schönen Scheck mit nach Hause nehmen – ebenso wie die Teams auf den folgenden Plätzen. Der Gewinner erhält 750 Euro, der Zweite 500, der Dritte 300 und der Vierte 200 Euro für die Mannschaftskasse. Rekordsieger ist übrigens immer noch der TSV Deizisau, der elf der bisherigen 27 Turniere gewonnen hat. Das dominierende Team der vergangenen Jahre war jedoch Titelverteidiger TSV Neuhausen, der schon neun Mal gewonnen hat – auch wenn 2020 vor der zweijährigen coronabedingten Unterbrechung mal wieder die Deizisauer dran waren.

Gewinnen (2)

Auch in diesem Jahr gibt es ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Dazu muss man eine Frage beantworten und braucht ein bisschen Glück, um einen Einkaufsgutschein von Kaufland, Karten für ein Bundesligaspiel von Frisch Auf Göppingen oder einen Ein-Gramm-Goldbarren zu gewinnen. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Eßlinger Zeitung – wo natürlich auch umfangreich per Liveticker, Fotos und Videos vom EZ-Pokal berichtet wird.

EZ-Pokal im Netz: www.esslinger-zeitung.de/sport/ez-pokal-handball